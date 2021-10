Apple vydal iOS 15.0.2, opravuje chybu napadenou hackery

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Apple velmi rychle vydává novou aktualizaci iOS 15.0.2, iPadOS 15.0.2 a watchOS 8.0.1 a tlačí na uživatele, aby si instalační balíčky co nejdříve stáhli. Kromě některých opravených funkcí jsou systémy nyní vybaveny bezpečnostní záplatou, kterou napadli hackeři.

iOS 15.0.2 a další systémy

Konkrétně jde o problém s CVE-2021-30883, přičemž hacker by mohl spustit na jádru libovolný kód, čímž by mohl převzít vaše zařízení. Je tedy jasné, že byste si aktualizaci měli stáhnout co nejdříve.

Kromě bezpečnostní chyby byly opraveny i následující chyby:

Fotky uložené z aplikace Zprávy do knihovny mohly být po odstranění příslušné konverzace nebo zprávy smazány

Kožené peněženky s funkcí MagSafe pro iPhone mohly mít problémy s připojením ke službě Najít

Na panelu Najít předměty se nemusely zobrazovat AirTagy

Služba CarPlay mohla mít potíže s otvíráním aplikací přehrávajících zvuk nebo se během přehrávání odpojovat

Na iPhonech modelové řady 13 mohla selhávat obnova a aktualizace zařízení s použitím Finderu nebo iTunes

V případě watchOS jde o následující opravy:

Některým uživatelům Apple Watch Series 3 se nemusel správně zobrazovat průběh aktualizace softwaru.

Někteří uživatelé Apple Watch Series 3 mohli ztratit přístup k nastavení zpřístupnění.

