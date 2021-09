Získejte novinku Redmi 10 za zaváděcí cenu [sponzorovaný článek]

Jen do 3.10.2021 máte příležitost získat novinku Redmi 10 za zaváděcí cenu a můžete ji mít mezi prvními o 500 Kč levněji. Nabídka platí do 3.10.2021 nebo do vyprodání zásob.

Redmi 10 za zaváděcí cenu

Nový mobil Redmi 10 je poměrně dobře vybaven. V první řadě stojí za zmínku Full HD+ displej s frekvencí 90 Hz, přičemž je možné ji snížit i na 45 Hz pro úsporu energie. O nastavení si rozhoduje mobil sám, ale asi bude možnost vynutit například frekvenci 60 Hz. Jedná se o LCD panel.

Dále jsou k dispozici stereo reproduktory, takže pro sledování multimédií se může mobil dobře hodit. Vše ale potřebuje dost energie, na což si případní majitelé asi nebudou stěžovat, jelikož byla použita baterie o kapacitě 5000 mAh. Mobil podporuje 18W nabíjení, ale v samotném balení je nabíječka dosahující až 22,5 W.

Jak byste asi čekali, na zadní straně se nachází čtveřice foťáků, kde nesmí chybět 2MPx senzory pro makro focení a také určování hloubky ostrosti. Podstatnější je ale hlavní senzor, který má 50 MPx. Pro běžné focení bude více než dostačující. Čtvrtý foťák má 8 MPx a poslouží pro ultra širokoúhlé snímání. K dispozici je Redmi 10 ve třech konfiguracích – 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB a 6 GB + 128 GB.

Na smarty.cz jej můžete zakoupit od 3 990 Kč, tedy o 500 Kč levněji, než je běžná cena. Katalog produktu najdete ZDE



