Galaxy Tab S8 Ultra nabídne masivní baterii, velký displej a možná BRS

Čtyři měsíce dozadu jsme vás informovali o možných prací na novém tabletu Samsung Galaxy Tab S8. A jak to tak vypadá, skutečně se tohoto tabletu dočkáme. Na internetu se objevily další zvěsti o připravované řadě, tentokrát se ale náš zrak upíná na Tab S8 Ultra.

Ice Universe je velmi známý a spolehlivý leaker. Ve svém nedávném tweetu sdílel hned několik specifikací údajně připravovaného tabletu. Galaxy Tab S8 Ultra má údajně dorazit s velkým 14,6palcovým displejem s rozlišením 2960 x 1848 pixelů. Tak velký displej s tímto rozlišením bude potřebovat pořádnou šťávu, proto by měla být připravena masivní 11 500mAh baterie.

Dále ze specifikací vyplývá hustota pixelů 240 PPI. Mělo by se kromě toho jednat o OLED panel, ačkoliv klasický Galaxy Tab S8 má být vybaven TFT panelem. U obou modelů pak má být k dispozici podpora vysoké obnovovací frekvence 120 Hz.

Zajímavostí je také práce na nové technologii, která umožní implementovat ultra-tenké rámečky. Samsung této technologii říká BRS, tedy Border Reduction Structure. V budoucnu by tak jeho telefony a tablety měly mít ještě tenčí rámečky kolem displeje. Zda se BRS dostane i na tablety Galaxy Tab S8 a S8 Ultra je ve hvězdách. Zařízení mají být vydána v průběhu začátku roku 2022.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!