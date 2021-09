SharePlay funkce je zpátky, objevila se v iOS 15.1 beta 1

Apple takřka ihned po uvedení finálních verzí nových operačních systémů (iOS 15, iPadOS 15) zpřístupnil registrovaným vývojářům první beta verze připravovaných systémů iOS 15.1 a iPadOS 15.1. S největší pravděpodobností tak Apple splní slib, když prohlásil, že nová funkce SharePlay bude k dispozici v průběhu podzimu.

Klíčová funkce SharePlay byla v rámci beta testování přístupná do druhé bety, ale Apple ji v následujících verzí odstranil. Funkce přitom umožňuje poslouchat společně hudbu, sledovat filmy nebo sdílet obrazovku. Během hovoru stačí stisknout tlačítko „Přehrát v Apple Music“. Apple v současnosti pracuje s Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+, Pluto, MasterClass.

V rámci iOS 15.1 je SharePlay zpět, což naznačuje, že právě finální verze funkcionalitu zpřístupní všem uživatelům.

Zdroj: 9to5mac.com

