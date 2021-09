Procesor Google Tensor zřejmě zamíří i do jiných zařízení

Zdroj: Google

V tuto chvíli čekáme na novinky Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Už se objevilo mnoho spekulací a úniků, ale Google nechtěl čekat a ukázal nové mobily v předstihu, přičemž prozradil něco málo o novém procesoru Google Tensor, respektive SoC (System On Chip). Sice Google neuvedl nějaké bližší detaily, ale odhaduje se, že za výrobou stojí Samsung. To je celkem pochopitelné vzhledem k úzké spolupráci obou společností.

Ne dlouhou na to se objevily informace, že by nový procesor Google Tensor mohl být neuvedený procesor Exynos 9855, který má stejné kódové označení jako Tensor, tedy Whitechapel. To vneslo trochu pochybností kolem novinky, ale je zde logičtější vysvětlení. Samsung spíše dal procesoru Tensor vlastní označení, aby zapadl do vývoje a výroby ostatních procesorů Exynos. Ostatně mít v dokumentech jasné označení Google Tensor by bylo příliš nápadné. Navíc Google dle vlastních slov pracuje na svém SoC již čtyři roky. Nyní se objevují spekulace naznačující velké plány kolem vlastních procesorů.

Nejen do mobilů

Nejnovější zpráva od Nikkei Asia uvádí, že Google chystá vlastní procesor i pro své Chromebooky a další zařízení s Chrome OS. Ten by se měl poprvé objevit již v roce 2023 a bude založen na architektuře ARM. Dá se tedy odhadovat, že se bude jednat o iteraci Google Tensor. Evidentně je zde inspirace společností Apple, která co nevidět zavede své procesory Apple Mx do všech svých zařízení.

Nejedná se o nějak překvapivou zprávu, jelikož Chrome OS běží na zařízeních založených na platformách x86-64 i ARM. Některá zařízení mají dokonce Exynos procesor, jiná Snapdragon. Výměna za Google Tensor by tedy nebyla nějak dramatická. Samozřejmě je otázkou, kolik takových zařízení vznikne, jelikož Chromebooků od Googlu není velké množství a spíše se starají další společnosti.

Musíme si ale počkat, jak si povedou novinky Pixel 6 z pohledu výkonu, spotřeby a případně jiných vlastností. Google ale zajisté má v přípravě již další generaci. Jak ale sám uvedl, nepůjde hlavně o čistý výkon jako spíše o využití strojového učení a jiných technologií v rámci umělé inteligence.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Procesor Google Tensor zřejmě zamíří i do jiných zařízení

reklama reklama