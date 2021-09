Oppo s Kodakem mají první telefon, takhle bude vypadat

Oppo a Kodak společně pracují na novém vlajkovém modelu, který by nabídl duální 50MPx fotoaparáty. Tuto informaci už dávno víte, protože jsme této zprávě věnovali hned několik článků. Ještě předtím ale z tohoto partnerství vznikne nová barva pro Oppo Find X3 Pro.

Zadní panel bude tentokrát stříbrný s černými prvky, což perfektně zapadá do konceptu Kodak 35 classic. Zajímavé je, že to bude jediná změna, kterou Oppo Find X3 Pro. Nemáme tu tedy žádné vylepšené hardwarové specifikace ani odlišný design. Jde pouze o novou barevnou variantu.

Troufám si říci, že tímto krokem chtějí obě společnosti spolupráci nejprve vyzkoušet, respektive to měl být první ze společných modelů. Nutno podotknout, že tyto spolupráce, tj. výrobce mobilů a fotoaparátů, se začínají na trhu objevovat čím dál více. Skvěle funguje Huawei a Leica, Sony a Vivo, a Nokia a Zeiss. Naopak se moc nepovedla spolupráce mezi OnePlus a Hasselblad.

Zdroj: gsmarena.com

