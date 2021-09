iPhone 13 dorazí s až 1TB vnitřním úložištěm

Pouhé dva dny před každoroční podzimní akcí společnosti Apple, na které se představují iPhony, zveřejnil populární analytik Ming-Chi Kuo důležité informace o nové řadě iPhone 13. Konkrétně ve své zprávě podrobně zmiňuje očekávané vnitřní kapacity.

Ming-Chi Kuo uvedl, že řada iPhone 13 bude v základní verzi nabízet 128GB vnitřní úložiště, 64GB varianta nebude k dispozici pro žádný model. Kuo dodal, že iPhone 13 Pro a 13 Pro Max budou k dispozici s až 1TB úložištěm, což by byla největší kapacita, jaký kdy byla pro iPhone nabízena. Každoroční akce proběhne už 14. září. Sledovat jej budete moci na webu společnosti Apple nebo na YouTube.

Přesné rozdělení kapacity úložiště má být následující:

iPhone 13 mini a iPhone 13

iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max

Pro srovnání:

iPhone 12 mini a iPhone 12

iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max

Zdroj: macrumors.com

