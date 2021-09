Google Meet začíná testovat překlad titulků v reálném čase

Zdroj: arstechnica.com

V dnešní době je přesun konferencí či různých meetingů již naprosto běžný. Pro některé uživatele však může být problém jazyková bariéra, čehož si je vědom také Google. Do nové beta své služby Meet přidává novou funkci, která by měl umožňovat živý překlad titulků reálném, což je rozhodně velmi vítaná novinka.

Živý překlad titulků v Google Meet

Nová funkce bude zpočátku dostupná pouze pro schůzky vedené v angličtině, titulky bude možné přeložit do španělštiny, francouzštiny, portugalštiny a němčiny. Aktuálně je navíc dostupná pouze pro schůzky pořádané uživateli služeb Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus a Teaching & Learning Upgrade. Správci, které tato funkce zaujme, tedy budou moci požádat o její zpřístupnění. K povolení funkce bude zapotřebí zapnout titulky nastavené na angličtinu a poté vybrat jejich přeložení do jednoho z výše zmíněných jazyků.

Nově přidaná funkce jednoznačně usnadní konzumaci hovorů mnoha uživatelům, zejména těm méně zdatným v angličtině. Google však prozatím neprozradil, zda bude tato možnost dostupná také ze zmíněných jazyků do angličtiny, ani budoucí veřejnou dostupnost. Na více informací si tedy ještě budeme muset nějakou dobu počkat.

Zdroj: engadget.com



