Chytré stropní světlo Yeelight může být vaše nyní za bezkonkurenční cenu! [sponzorovaný článek]

Pokud již máte nebo uvažujete o chytré domácnosti, jako první určitě uvažujete o chytrých světlech. A právě pro vás si TomTop přichystal slevu na parádní stropní světlo Yeelight YLXD76YL AC220V 23W.

Chytré stropní světlo Yeelight YLXD76YL jen za 1 194 Kč

Za pouhých 1 266 Kč dostanete skvělou nástěnnou lampu či spíše lustr, který můžete ovládat pomocí dálkového ovladače, svého telefonu či pomocí chytrého náramku MiBand. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi. Ovšem to již může být menší přežitek, když na to máte například ovladač. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, která se vyznačuje dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou.

Lustr je díky certifikaci IP60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat žádného poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí Bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. Lustr spolupracuje s IFTTT, tedy si můžete nastavit mnoho možností spouštění, ztlumení, zjasňování a zhasínání světla. Doba svícení je 40 000 hodin. Lampa se navíc dokáže sama zhasnou, když jí MiBand náramek dá signál, že jste usnuli.

Stropní světlo Yeelight můžete koupit ZDE za cenu 1 194 Kč, a pokud vyberete odeslání z německého skladu, výrazně se tím zkrátí doba doručení a navíc vám nehrozí žádné clo a daně navíc.



