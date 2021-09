Apple aktualizuje kancelářský balík iWork

Kancelářský balík programů iWork, který byl vytvořen společností Apple, dozrává další důležité aktualizace. Součástí balíku jsou aplikace Pages, Numbers a Keynote. A osobně si troufám říci, že se jedná o nejlepší kancelářský balík, který lze na macOS provozovat.

Jelikož se chystá finální verze macOS Monterey, Apple pro uživatele připravil aktualizaci balíku iWork, která přináší nové pozoruhodné funkce včetně hlubší integrace fotoaparátu a podobně. Pojďme se na jednotlivé novinky podívat. Začněme s Keynote 11.2 pro iPhone a macOS.

Keynote 11.2 nabídne ještě poutavější prezentace, protože vám umožní používat fotoaparát ve vašem iPhonu nebo iPadu k tomu, abyste obsah z fotoaparátu zobrazili ve svých prezentacích. Máme tu také nové ovládací prvky, které umožňují snadný přístup k navigátoru snímků, klávesovým zkratkám, zdrojům živého videa nebo ovládacím prvkům pro více prezentátorů při prezentaci.

Přetažením nově zkopírujete text, obrázky a další položky mezi aplikacemi na iPhonu s iOS 15. Okamžitý překlad vám pak umožňuje přeložit vybraný text až do 11 jazyků a přidat překlad do své prezentace jediným klepnutím. Poslední novinkou je zvukový graf, který zpřístupňuje grafy lidem s poruchou zraku přehráváním zvukového tónu, který mění výšku tak, aby představoval různé hodnoty.

Pages 11.2 nově na iPhonu automaticky zobrazuje text, obrázky a další prvky v souvislém toku optimalizovaném tak, aby se vešel na vaši obrazovku, takže dokumenty lze ještě snadněji číst a upravovat. Máme tu také možnost přetahovat obsah mezi aplikacemi, viz Keynote 11.2 – to samé platí pro zvukový graf.

Numbers 11.2 přináší aktualizované kontingenční tabulky, které poskytují účinný a flexibilní způsob zobrazení a analýzy dat. Nově je možné ihned zobrazit data podle součtu, průměru a počtu. Radarové grafy pak pomáhají vizuálně porovnávat více proměnných najednou a snadno ukázat podobnosti a rozdíly ve vašich datech. Vylepšené rychlé filtry vám pomohou snadno vybrat hodnoty, které chcete skrýt nebo skrýt, a vylepšené filtry najdou ve vašich datech duplicitní položky a jedinečné hodnoty.

