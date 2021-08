WEROCK představuje plně odolný tablet Rocktab U210

Zdroj: Werock

Společnost Werock je výrobce, který na trh přináší odolné notebooky, tablety a kapesní počítače. Aktuálně na trh přináší ultrakompaktní a odolný tablet Rocktab U210.

Werock Rocktab U210 je nový odolný tablet, který zatopí konkurenci

Tento odolný tablet nalezne využití ve výrobě, v automobilovém průmyslu, ve vojenském prostředí nebo také ve veřejných službách atd. Ať už jde o zefektivnění procesů, plynulý chod skladu, diagnostiku ve vozidlech nebo průmyslovou výrobu – nový Rocktab U210 od společnosti WEROCK se bez problémů hodí do všech odvětví a kombinuje mimořádně robustní konstrukci s elegancí i uživatelskou přívětivostí spotřebitelských tabletů.

Rocktab U210 je k dispozici s operačním systémem Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Professional nebo Ubuntu 20.04 Linux. Rocktab U210 je vybaven pro budoucnost a je kompatibilní s nadcházejícím operačním systémem Windows 11. Stejně jako všechna zařízení WEROCK je i nový Rocktab U210 od základu konstruován jako odolný a připravený na nejnáročnější venkovní podmínky. Tablet je certifikován podle normy MIL-STD-810G, což dokonce překračuje běžný vojenský standard. Namísto obvyklé výšky pádu 1,2 m vydrží Rocktab U210 v náročných podmínkách dokonce pád z výšky 1,5 m. V současné době téměř neexistuje tablet, který by vydržel pád z větší výšky, aniž by se poškodil. Kromě toho byl podroben tzv. bubnové zkoušce, která testovala odolnost proti pádu při každodenním používání. Při tomto testu musí tablet vydržet 40 po sobě jdoucích pádů z výšky 1 m. Rocktab U210 je rovněž certifikován podle třídy IP65 a zaručuje plnou ochranu proti vniknutí prachu a vody. Při okolních teplotách od -10 °C do +50 °C zůstává tablet 100% funkční.

Tablet Rocktab U210 váží pouze 996 gramů a jeho tloušťka je 15 mm a díky tomu je lehký a tenký a řadí se tak mezi nejtenčí zařízení ve své kategorii a nezadá si s tablety v běžné spotřebitelské třídě. Tablet Rocktab U210 je poháněn čtyřjádrovým procesorem Intel (Celeron N4120, nebo Pentium N5030) a k tomu mu asistuje operační paměť RAM o velikosti 8 GB. Díky tomu je tento tablet až třikrát rychlejší, než tablety vybavené procesory Atom. Pro data je k dispozici interní pamět s velikostí 128 GB, které lze ještě dál rozšířit díky slotu pro SD karty.

Tablet Rocktab U210 je vybaven displejem s úhlopříčkou 10,1 palců a FULL HD rozlišením. Díky jasu 800 nitů displej přináší mnohem vyšší jas a lepší kontrastní poměr, než konkurenční odolné tablety aktuálně dostupné na trhu. Displej je opatřen speciálním zesíleným sklem a je tak odolný, že překračuje odolnost nárazu IK06. Displej dokáže zaznamenávat gesta a je velmi přesný, a to i pro zaznamenávaní podpisů. Volitelně je možné k tabletu dokoupit i pero s digitizérem.

Z pohledu konektivity je tablet vybaven USB porty typu 3.1 a USB-C. D8le zde nechybí slot microSD, micro HDMI a síťový Gigabit Ethernet port. Vestavěný síťový Wi-Fi adaptér podporuje standard 802.11 ax a je certifikován pro Wi-Fi 6, díky čemuž dokáže přenášet data rychlostí až 2,4 Gb/s. Dále ve výbavě nechybí ani Bluetooth 5.0, špičkový GPS modul od švýcarského výrobce uBlox a volitelně může být tablet vybaven i konektivitou do mobilní sítě s podporou 4G sítě.

Jaký by to byl odolný tablet, kdyby nebyl vybaven dostatečně silnou baterií. Ta umístěná v tabletu Rocktab U210 je vyměnitelná a čítá kapacitu 38 Wh. Její výdrž je výrobce deklarována až 10 hodin provozu na jedno nabití. Díky funkci hot-swap lze baterii vyměnit za provozu tabletu. Díky výkonnému 65W adaptéru, který je součástí, tablet nabijete během chvíle.

Speciální funkcí tabletu je možnost mimořádně kompaktního špičkového 2D snímače čárových kódů, který se skrývá v přední hraně, aniž by vizuálně rušil.

Vlastnosti zařízení Rocktab U210

Robustní 10,1″ průmyslový tablet pro profesionální použití

Výkonné procesory Intel: Celeron N4120 nebo Pentium N5030

Displej čitelný na slunci s jasem 800 cd/m2 a rozlišením WUXGA

Vícedotykový displej odolný proti poškrábání včetně ochranné fólie na displej

Lze ovládat v rukavicích a za deště

Nejpřesnější možné ovládání pomocí digitizéru

Ultrakompaktní pouzdro, hluboké pouhých 15 mm a vážící 996 gramů.

Splňuje normy MIL-STD-810G pro odolnost proti nárazům, vibracím a pádům

Ideální do náročných podmínek, protože je vodotěsný a prachotěsný podle normy IP65.

Odolá pádu z výšky 1,5 m

Baterie s kapacitou 38 Wh vyměnitelná za provozu pro nepřetržitý provoz

Kompatibilní se systémem Windows 11

K dispozici se systémy Windows 10 Pro, IoT Enterprise nebo Ubuntu Linux

8 GB LPDDR4 RAM, 128 GB eMMC SSD

Plnohodnotný port USB 3.1 typu A a USB C

2×2 MU-MIMO 802.11ax dvoupásmová WLAN (certifikovaná WiFi 6)

Bezproblémový roaming různých bezdrátových buněk díky standardu 802.11r

Připravenost na nejnovější aplikace díky Bluetooth® 5.2

Slot pro kartu Micro SDXC – možnost rozšíření paměti až na 1 TB

Kamery s vysokým rozlišením pro ostré snímky

Špičkový systém uBlox NEO-M8N GPS pro určování polohy

Volitelně včetně špičkového 2D snímače čárových kódů a vysokorychlostního internetového

Připojení 4G LTE s rychlostí až 300 Mb/s.

K dispozici jsou dokovací stanice a další příslušenství

Uhlíkově neutrální produkt: všechny emise skleníkových plynů z výroby a dopravy jsou kompenzovány.

Stejně jako všechny výrobky společnosti je i u tohoto tabletu uhlíková stopa, která nevyhnutelně vzniká při výrobě a přepravě, plně kompenzována prostřednictvím klimatických projektů WWF Gold Standard.

Nový Rocktab U210 z řady Rocktab Ultra je již k objednání. K dispozici jsou také modely Rocktab U212 (11,6″) a Rocktab U214 (13,3″). Všestranné použití a flexibilní začlenění do všech prostředí usnadňuje rozsáhlý katalog příslušenství, včetně bezpečných dokovacích stanic pro vozidla a kanceláře, rukojeti pro přenášení, dvoubodového ramenního popruhu, nabíječky baterií a mnoha dalšího. Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách: https://www.werocktools.com/product/rocktab-u210/.

