Zdroj: Google

Google má několik verzí svého webového prohlížeče Chrome – stabilní, Beta, Dev a Canary. Všechny slouží pro testování novinek, ale jakmile se cokoliv dostane do beta verze, tak s největší pravděpodobností dojde k nasazení ve stabilní verzi. Dnes vychází Chrome 94 Beta, takže se můžeme podívat, co se dostane do následujícího Chromu 94.

Chrome pro Android budete moci spustit vícekrát najednou

Chrome 94 Beta

Asi tou nejviditelnější změnou je nasazení designu Material You, který byl uveden letos na vývojářské konferenci Google I/O. Nejde ale o nějaké těžké zásahy do podoby aplikace, spíše některé prvky změní barvu podle nastavení systému. To se nejvíce dotkne uživatelů smartphonů s Androidem 12, ale i na nižší verzi asi bude tato změna dostupná. Na snímcích obrazovek níže můžete vidět zbarvení některých prvků dle určení barvy z tapety na smartphonu.

I desktopová verze prohlížeče projde drobnou změnou designu. Konkrétně se promění nastavení prohlížeče, odkud zmizela modrá barva použitá v horní části aplikace.

Drobná změna se objevila u otevření nové záložky. Budete si moci zvolit, jestli se má nové okno otevřít samostatně nebo ve skupině. Dále došlo na mírnou úpravu nastavení. Chrome do budoucna bude všechny stránky otevírat s využitím HTTPS, tedy šifrovaného spojení. U webů, které nemají HTTPS dochází k zobrazení varování, ale přes nastavení je možné vypnout vynucování HTTPS. Tato funkce asi bude jen dočasná.

Chrome 94 dostává WebCodes API pro vývojáře, kteří takto budou moci lépe pracovat s dekódováním a kódováním videí a streamovaného obsahu. Novinka snižuje zpoždění a vylepšuje výkon. Je otázkou, jestli toto nové rozhraní využijí vývojáři webových aplikací.

Zdroje: androidpolice.com, androidpolice.com



Domů » Články » Vychází Chrome ve verzi 94 Beta

reklama reklama