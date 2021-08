Zdroj: Dotekomanie.cz

Možná si ještě pamatujete dobu starých webových prohlížečů, kdy jedna webová stránka znamenala jedno otevřené okno. Následně ale přišly karty, díky čemuž můžete mít v jednom okně otevřeno mnoho stránek. I tak se občas hodí, abyste měli více oken. Na počítači to není zpravidla problém, ale co se týče mobilních telefonů, jednoduchý způsob neexistuje.

Chrome získá možnost zamknout anonymní karty na Androidu [aktualizováno]

Chrome a více oken

Pokud byste chtěli mít v jednu chvíli spuštěné dvě instance aplikace Chrome, museli byste sáhnout po nějaké aplikaci, která vám to umožní. Nativně to totiž Chrome neumí, ale to by se mohlo změnit v dohledné době. Google totiž vyvíjí možnost mít spuštěný Chrome ve více instancích, takže byste mohli mít v jednu chvíli dvě okna Chromu, přičemž každé z nich bude mít několik karet.

Zatím je novinka omezena na Android 12 a jedná se o experimentální funkci. Pokusili jsme se ji aktivovat v Chromu Canary na smartphonu s Androidem 12 beta, ale neměli jsme štěstí. Funkce nebyla k dispozici. Díky webu XDA Developers se ale dozvídáme, že kromě otevření nové karty přibude tlačítko otevření nového okna. Těch můžete mít až pět bez limitace otevřených stránek.

V Chromu následně přibude i správce oken pro jednodušší přepínání. Každé okno bude samostatně vedeno v nabídce naposledy spuštěných aplikací, takže se mezi nimi budete moci přepínat. Největší výhodou tak bude možnost spuštění dvou oken Chromu vedle sebe na jedné obrazovce. To asi nejvíce využijí majitelé větších zařízení, když budou chtít procházet obsah dvou stránek současně.

Zatím není jasné, kdy se novinka objeví ve stabilní verzi Chromu a jestli bude omezena jen na Android 12, nebo bude i pro starší verze systému.

Zdroje: xda-developers.com, phandroid.com



Domů » Články » Chrome pro Android budete moci spustit vícekrát najednou

reklama reklama