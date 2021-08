Unikají informace o Moto Tab G20, mohlo by se jednat o levný tablet

Moto G30; Zdroj: Dotekománie

Motorola se v poslední době zaměřuje spíše na smartphony střední, potažmo vyšší střední třídy, nicméně tabletu od tohoto výrobce jsme se naposledy dočkali v roce 2012. Jednalo se o model Motorola XOOM, a jak se nyní zdá, Motorola se do tohoto segmentu chce opět vrátit s modelem s označením Moto G20.

Údajně chystaný tablet Moto G20 byl zachycen společností MySmartPrice na Google Play Console. Kromě části uniklých specifikací lze také vidět obrázek zařízení, ten však odhaluje jen přední stranu. Uniklé specifikace ukazují displej s rozlišením 1200 x 800 pixelů s jemností 240 pixelů na palec, 3GB operační paměť, MediaTek MT8763A, tedy Helio P22 a Android 11.

Již dle specifikací je jasné, že Motorola jistě nebude atakovat nejvyšší třídu, ale bude se jednat o tablet nižší cenové relace. Samotné parametry jsou velice podobné tabletu Lenovo Tab M8 3. generace a vzhledem k tomu, že Motorola je vlastněna právě Lenovem, mohlo by se jednat jen o přejmenovaný model pro určité trhy. Bude-li tomu skutečně tak, zbytek výbavy by mohl zahrnovat 5100mAh baterii, 32GB úložiště, slot pro microSD kartu, 5 MPx hlavní 2MPx selfie fotoaparát a displej by měl mít 8 palců.

Další informace o ceně či datu představení jsou prozatím neznámé, nicméně díky přítomnosti na Google Play Console bychom se mohli dočkat již brzy, specifikace pak naznačují velice dostupnou cenu.

