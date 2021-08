TSMC zdraží cenu výroby procesorů, zřejmě porostou ceny mobilů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktuální výroba polovodičových součástek je na svém maximu, což má dopad na dostupnost produktů. Na některé zboží je nutné čekat i třikrát delší dobu, jelikož není dostatek čipů. Situace se jen tak nezlepší a odhaduje se, že by tento stav mohl trvat i několik let. Ostatně společnosti se snaží zamluvit kapacity výroby procesorů a jiných čipů na roky dopředu, ale kapacita není dostatečná. TSMC, jako hlavní výrobce procesorů, plánuje zdražení výroby.

5G čipy budou levnější, 4G naopak dražší

Až o 20 % dražší

Společnost TSMC je největším výrobcem procesorů a dalších polovodičových součástek. Mezi zákazníky patří firmy jako Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm a také Intel. Vzhledem k nedostatečné kapacitě firma pravděpodobně zdraží výrobu nejpokročilejších součástek o 10 %. Další by měly zdražit až o 20 %.

Vzhledem k tomu, že právě procesor patří mnohdy k nejnákladnějším komponentům zařízení, může se zvýšit konečná cena. To by se mohlo dotknout i mobilních telefonů. Je ale otázkou, jak se zachovají samotní výrobci a jestli zvýšení nákladů se přesune i na konečnou cenu. TSMC plánuje v dalších letech proinvestovat přes 100 miliard dolarů pro zvýšení kapacity výroby a právě zvýšení cen by napomohlo k lepšímu zajištění finančních prostředků.

Odhaduje se, že zvýšení cen by mohlo napomoci i ve snížení poptávky, což by uvolnilo tlak na výrobu. Můžeme tedy očekávat, že v následujících letech bude situace komplikovanější na trhu, ale následně po zvýšení kapacit by se měla cena minimálně vrátit na původní úroveň. Je zde ale také možnost, že této situace využije konkurence a pokusí se o přetažení zákazníků. Bohužel i ostatní společnosti mají komplikace s kapacitou výroby a také vývojem technologií.

