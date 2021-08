Belkin představil nový MagSafe držák do auta

Společnost Belkin rozšířila svůj katalog příslušenství o další produkt do auta, který si rozumí s MagSafe. Konkrétně jde o nový model MagSafe Car Vent Mount, který přináší efektivnější model verzí, které jsme viděli v minulosti. Přichází tedy se stejným zaměřením na iPhone 12 a integrovaný držák.

Sortiment vybavení MagSafe společnosti Belkin se v současné době stal jednou z nejsilnějších nabídek na trhu a tato novinka tomu jen nahrává. Nejnovější držák do auta je navržen tak, aby se připevnil přímo do větracích otvorů interiéru vozu.

Na první pohled je zřejmý jednodušší design, tj. konstrukce nepůsobí tak krabicově jako dříve a je výrazně kompaktnější. Samotný držák pak je možné nastavit do různých úhlů. Ve srovnání s jinými modely na trhu je jedinečnou vlastností Belkin držáku do auta vestavěný slot, který udržuje kabel na jednom místě. Vzhledem k tomu, že příslušenství postrádá nabíjení a používá pouze magnetický Apple standard k držení telefonu na místě, je upevnění Lightning kabelu příjemnou vlastností. Nový držák lze pořídit za 39,99 dolarů přímo na webu Belkinu.

Zdroj: 9to5toys.com

