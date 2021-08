Realme Pad by mohl dorazit koncem třetího kvartálu

Dosud nepředstavený Realme Pad se objevil na CAD renderech spolu se specifikacemi. Vůbec první tablet společnosti Realme by mohl vypadat poměrně dobře. Nabídnout může hliníkové tělo v šedé nebo zlaté barvě, zadní fotoaparát (bez přisvětlovací LED diody) a malý výřez ve spodní části sloužící pro stylus.

Tablet by měl být vybaven 10,4palcovým displejem (nebude se jednat o bezrámečkový displej) a baterií s kapacitou 7 100 mAh. Konstrukční rozměry tabletu by měly činit 246,1 x 155,8 x 6,8 ~ 8,4 mm. Realme Pad má mít také 6 GB RAM a 64 GB vnitřního úložiště. Podrobnosti o případném procesoru zatím nemáme.

Dřívější spekulace již naznačily přítomnost čtveřice reproduktorů (dva nahoře / dva dole) a USB-C portu. Tablet má také mít slot na microSD kartu pro rozšíření úložiště, není však jasné, zda bude k dispozici i 4G verze s podporou SIM. Fotoaparát by měl nabídnout 8 MPx s clonou f/2,8 na přední i zadní straně. Zadní fotoaparát bude ale vybaven ještě automatickým zaostřováním.

Realme Pad by měl být uveden na trh někdy koncem třetího kvartálu letošního roku spolu s Realme Book.

Zdroj: fonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!