Apple vydal watchOS 7.6.1 s velmi důležitou bezpečnostní záplatou

Týden po vydání watchOS 7.6 si pro uživatele Apple Watch společnost připravila další mini aktualizaci v podobě watchOS 7.6.1. V rámci tohoto instalačního balíčku Apple řeší velmi důležitou opravu zabezpečení. Doporučujeme vám aktualizaci stáhnout a nainstalovat.

Apple měl opravit chybu IOMobileFrameBuffer, která mohla být aktivně zneužita ke spuštěné libovolného kódu s oprávněními jádra. Nový instalační balíček je k dispozici pro Apple Watch Series 3 a novější. A jak konkrétně problém s IOMobileFrameBuffer Apple opravil? Problém s poškozením paměti byl vyřešen vylepšenými zpracováním paměti.

Apple v průběhu minulého týdne vydal také iOS 14.7.1. Ten opravuje problém, který modelům iPhonu s Touch ID bránil v odemykání spárovaných Apple Watch pomocí funkce Odemykat z iPhonu. Tato aktualizace také obsahuje důležité aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům. I když nemáte Apple Watch, měli byste si iOS 14.7.1 nainstalovat co nejdříve, protože přináší bezpečnostní záplaty.

