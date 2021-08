Huawei Nova 9 se objevuje na prvních fotografiích

Huawei Nova 8i; Zdroj: Huawei

Nedávno jsme vás informovali o plánovaném smartphonu Huawei Nova 9. Spekulace říkaly, že bude vycházet z aktuálního modelu Nova 8 a nebude mít podporu 5G sítí. Nyní vám přinášíme další informace.

Huawei Nova 9 by mohl podporovat 5G sĂ­tÄ›

Na webu Weibo se objevily informace, že by Huawei Nova 9 měl přijít již příští měsíc. Telefon rovněž prochází certifikací TENAA a objevily se první fotografie. Podle uniklých fotografií to vypadá, že telefon převzal designové prvky modelu Honor 50 Pro. Měl by být vybaven zakřiveným OLED displejem, duálním selfie fotoaparátem a čtyřnásobným zadním fotoaparátem.

Podle dostupných informací by také Nova 9 měl nakonec podporovat i 5G sítě, což je rozhodně příjemná zpráva. Podle předpokladů by měl běžet na operačním systému Android s nadstavbou HarmonyOS. Jedná se zatím o velmi ranou fázi ve které se Nova 9 nachází, a tak stále není příliš mnoho detailních informací. S očekávaným termínem uvedení se jistě dozvíme více podrobností.

Zdroj: gsmarena.com

