HarmonyOS 2 oficiální míří na 65 zařízení

Společnost Huawei právě oznámila stabilní verzi HarmonyOS 2 pro 65 zařízení. Seznam obsahuje vlajkové telefony jako Huawei Mate 40, Mate 30, Mate X2, P40 a modely střední třídy, jako jsou Huawei Nova 6 a Nova 8. Na seznamu jsou také některé starší telefony Honoru, včetně Honor V30, V30 Pro, V20 a Magic 2.

HarmonyOS 2 je nejnovější operační systém od Huawei, která se zdá být koneckonců založen přímo na Androidu. Nová verze byla představena v září loňského roku, a to na vývojářské konferenci Huawei. Následně byla v únoru 2021 vydána první beta verze. Nedávno jsme se také dočkali prvního telefonu Huawei P50, který HarmonyOS 2 nabízí.

Upozorňujeme, že toto vydání se týká pouze čínských modelů. Společnost Huawei bude zveřejňovat globální verzi později. Pokud v níže uvedeném seznamu své zařízení nevidíte, nezoufejte. Huawei slíbilo, že systém bude podporovat až 80 zařízení, takže se k vám aktualizace může dostat až ve druhé vlně.

Seznam podporovaných zařízení:

Zdroj: xda-developers.com

