Zdroj: TheVerge

Beta verze klávesnice SwiftKey získává integraci Microsoft To Do

Je to již nějakou dobu, co společnost Microsoft koupila SwiftKey, jednu z nejpopulárnějších klávesnic pro mobilní telefony. Čas od času se tak stane, že je klávesnice obohacena o funkce a možnosti Microsoftu. Nejnovějším přírůstkem se nyní stává integrace služby Microsoft To Do do horního panelu nástrojů klávesnice.

SwiftKey ve spojení s To Do

Jakmile aktualizujete na nejnovější verzi aplikace SwiftKey Beta (v7.8.6.4), automaticky by se měla objevit nová kolonka To Do. Funkce bude dostupná skrze panel nástrojů po klepnutí ikonky se zaškrtnutím. Kromě toho je zde také jedna mnohem užitečnější možnost, a to automatické přidávání úkolů ze schránky, což usnadňuje například ukládání odkazů, ke kterým se chcete vrátit později.

S integrací To Do do klávesnice SwiftKey je však spojeno také jedno menší úskalí. Pro vytvořený úkol skrze klávesnici nelze nastavit datum a čas vypršení ani prioritu. Nastavení podrobností bude možné pouze skrze aplikaci To Do. Ačkoliv u této novinky prozatím probíhá pouze veřejné testování skrze SwiftKey Beta, propojení dvou těchto dvou služeb zní jako dobrý a hlavně užitečný nápad pro ty, kteří si své úkoly zapisují do kalendáře, aplikace To Do, apod., jen nechtějí neustále přepínat mezi jednotlivými aplikacemi. Podobného propojení bychom se mohli někdy dočkat také u konkurence od Googlu, Gboard a Kalendář, to jsou však již pouhé spekulace.

Microsoft SwiftKey Beta SwiftKey Zdarma ANDROID

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Beta verze klávesnice SwiftKey získává integraci Microsoft To Do

reklama reklama