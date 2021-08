Oppo chystá vlastní MagSafe nabíječku

Realme bude prvním Android výrobcem smartphonů, který přijde s vlastní verzí magnetické bezdrátové nabíječky (po vzoru MagSafe od Applu). Jmenuje se MagDart a debutovat bude už příští týden.

Vzhledem k tomu, že Realme začínal jako podznačka Oppo, rozhodně vás nebude šokovat zjištění, že i Oppo pracuje na vlastní magnetické bezdrátové nabíječce. I tato informace unikla v posledních renderech.

Kromě renderů bohužel nebyly uvedeny žádné specifikace ani konstrukční rozměry. Už jen z obrázků je docela zřejmé, že nabíječka bude tenká a na svém konci bude mít port USB-C. MagDart má být, podle Realme, o 440 % rychlejší než MagSafe od Applu a matematika říká, že to znamená 81W nabíjení, což by překonalo všechny rekordy v rychlosti bezdrátového nabíjení.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!