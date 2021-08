Reddit si bere klíčovou funkci TikToku

Ano, už i Reddit. Velká změna přichází s novou verzí aplikace pro iOS, která nabízí prvky populární služby TikTok. Jinými slovy, Reddit pro iOS nabízí možnosti videa v krátkém formátu. V UI aplikace je nově tlačítko vpravo (od vyhledávacího panelu), které po klepnutí zobrazí stream videí v podobném zobrazení jako TikTok.

Uživatelé budou moci přejetím prstem nahoru zobrazit nové video, dát palec nahoru nebo dolů, sdílet k němu komentář, poslat „dárek“ osobě, která video zveřejnila, nebo sdílet samotné video. Předtím, než byla nová funkce do aplikace přidána, bylo sledování videí možné pouze klepnutím na video objevené při procházení vašeho kanálu / streamu.

Reddit prozatím nepotvrdil, zda pro nabízení videí používá algoritmus, který by následně videa více přiblížil zájmům uživatele. Aktualizace aplikace je již nyní k dispozici v App Storu.

Dive into anything

Reddit Dive into anything Zdarma

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!