Vivo uvádí novinky Y52 a Y72 na český trh

Dnes společnost Vivo představila dvě novinky pro český trh. V obou případech jde o mobily s přímou podporou sítí páté generace a dostatečnou kapacitou baterie. Vivo Y52 a Vivo Y72 jsou velmi podobné mobily, přičemž se liší zejména ve fotografické výbavě.

Dvě podobné novinky

Začneme vybavenějším modelem Vivo Y72 5G. Tato novinka má baterii o kapacitě 5000 mAh, přičemž o rychlé nabíjení se stará 18W technologie. Z nějakého důvodu zde výrobce nepoužil svou pokročilejší a rychlejší technologii, ale to by nemuselo vadit. I 18 W je by mělo postačit.

O výkon se zde stará procesor Dimensity 700, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Displej je typu LCD a poskytuje 6,58palcovou úhlopříčku s Full HD+ rozlišením. Čtečka otisků prstů je umístěna na straně mobilu. Pro focení poslouží hlavní 64MPx snímač, přičemž je zde také 8MPx ultra širokoúhlý foťák a také jeden pro makro snímky, ale ten má pouze 2 MPx. Přední strana je vybavena 16MPx foťákem, který je umístěn do výřezu.

Druhý model Vivo Y52 5G je ve své podstatě jen osekanou variantou Y72. Došlo na snížení zejména v oblasti megapixelů. Hlavní foťák má 48 MPx a ultra širokoúhlý snímač byl vyměněn za 2MPx pro hloubku ostrosti. Přední foťák má poloviční rozlišení. Poslední změna je u operační paměti, která je taktéž poloviční.

Vivo Y72 5G má nastavenou cenu na 7 499 Kč a do prodeje zamíří 30. července. Y52 5G se začne prodávat ve stejný termín, přičemž cena je zde 6 499 Kč. Vivo dodává, že oba mobily budou mít tříletou podporu aktualizací systému Android.

„Při nákupu Y72 5G v termínu od 30.7.- 8.8. se nakupující mohou těšit na slevu 700 Kč. U modelu Y52 5G na slevu 500 Kč. Stejné slevy mohou zákazníci využít u O2 v termínu 1.- 8.8. Společnost vivo zároveň připravila pro všechny své zákazníky speciální akci v podobě tříměsíčního pojištění na mechanické poškození displeje, a to jednou na každé zařízení. Akce platí pro zařízení nakoupené z oficiální distribuce na území České republiky od 1. června až 31. srpna.“, dodává výrobce Vivo

Specifikace Vivo Y52 5G

displej: 6,58 palců, Full HD+

procesor: Dimensity 700

RAM: 4 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GB UFS 2.1 + microSD

Android 11 + Fountouch OS 11.1

Foťáky: zadní – 48 MPx 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Bluetooth 5.1, WiFi 5, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS, USB C, 3.5mm jack, NFC

rozměry: 163,95 x 75,3 x 8,5 mm, 193 gramů

baterie: 5000 mAh + 18W nabíjení

Specifikace Vivo Y72 5G

displej: 6,58 palců, Full HD+

procesor: Dimensity 700

RAM: 8 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GB UFS 2.1 + microSD

Android 11 + Fountouch OS 11.1

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Bluetooth 5.1, WiFi 5, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS, USB C, 3.5mm jack, NFC

rozměry: 163,95 x 75,3 x 8,5 mm, 193 gramů

baterie: 5000 mAh + 18W nabíjení

