iOS 14.7.1 opravuje problém ve funkci pro Apple Watch

Minulý týden společnost Apple vydala iOS 14.7 všem uživatelům. Dočkali jsme se nejen nových funkcí, ale také podpory MagSafe powerbanky. Aktualizace ale přinesla nečekaný problém pro funkci „Odemknout pomocí iPhone“, kterou používali uživatelé Apple Watch pro snadný přístup. Proto Apple vydal další instalační balíček.

Konkrétně iOS 14.7.1 opravuje problém, který modelům iPhonu s Touch ID bránil v odemykání spárovaných Apple Watch pomocí funkce Odemykat z iPhonu. Tato aktualizace také obsahuje důležité aktualizace zabezpečení a je doporučena všem uživatelům.

I když nemáte Apple Watch, měli byste si iOS 14.7.1 nainstalovat co nejdříve, protože přináší bezpečnostní záplaty.

Zdroj: theverge.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!