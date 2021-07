Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé sociální sítě nabízí různé možnosti zveřejňování. příkladem může být Facebook, kde si můžete vybrat, kdo uvidí příspěvek. Můžete je zveřejňovat pro všechny, pro přátelé, pro rodinu atd. Twitter na druhou stranu nic takového nenabízí. Buď máte veřejný profil, nebo soukromý. Případně si musíte založit alternativní pro jiný obsah. To by se ale mohlo změnit.

Twitter zřejmě přidá jednu možnost přihlášení

Twitter a skupiny

Twitter se pochlubil s konceptem, na kterém se aktuálně pracuje a je v přípravné fázi. Novinka se dá ve své podstatě nazvat jako Skupiny, kdy při zveřejňování příspěvků budete moci vybrat, kdo uvidí obsah. Skoro se dá funkce přirovnat k Blízkým přátelům v aplikaci Instagram, kde je k dispozici v Příbězích. Zde je ale myšlenka podstatně propracovanější.

Dle konceptů bychom mohli mít možnost si vytvořit i několik skupin, přičemž některé by mohly být omezené jen na určitou skupinu lidí. Zároveň by zde mohly být částečně veřejné skupiny, kdy obsah uvidí každý, ale reagovat na něj budou moci jen vybraní uživatelé. Také by šlo si třídit příspěvky do různých kategorií. Díky tomu byste mohli třeba rozdělit obsah týkající se práce, cestování nebo osobního života. Uživatelé by si pak mohli zvolit, jaké téma je zajímá a mělo by se zobrazovat v jejich streamu příspěvků.

Twitter zatím jen ukázal koncept a není jasné, jestli se ho dočkáme v této podobě, případně jestli projde ještě nějakými změnami. Rozhodně by se jednalo o zajímavé rozšíření a možná by eliminovalo nutnost mít druhý nebo třetí profil pro jiný typ obsahu. Budeme si muset počkat nějakou dobu na případné testování. Vše je totiž na úplném začátku a asi Twitter zajímají prvotní reakce na něco takového.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Twitter si pohrává se skupinami

reklama reklama