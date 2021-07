Spotify ve fázích zavádí offline poslech pro Apple Watch

Koncem loňského roku, konkrétně v listopadu, společnost Spotify konečně vydala samostatnou aplikaci pro Apple Watch. To znamenalo, že ti, kteří měli LTE variantu hodinek, mohli streamovat hudbu bez nutnosti iPhonu. Spotify později oznámila také podporu pro offline přehrávání, ale zdá se, že uživatelům ještě nebyla zpřístupněna.

Právě této podpoře se budeme nyní věnovat. V zahraničí totiž kolují první zprávy od uživatelů, kteří hlásí, že Spotify zavádí podporu offline přehrávání. Zdá se, že zpřístupnění funkce probíhá ve fázích, takže pokud funkce stále nemáte k dispozici, nebojte se, brzy se k vám dostane.

Doporučujeme se ale také ujistit, že máte na svém zařízení nainstalovanou nejnovější verzi Spotify. Přejděte tedy do aplikace App Store a zkontrolujte nejnovější aktualizace. Pro začátek si budete moci do hodinek stáhnout maximálně 50 skladeb.

Budete muset být také přihlášeni ke svému Spotify Premium účtu, abyste k funkci měli přístup. Pokud tedy předplatné nemáte, pravděpodobně budete mít smůlu.

