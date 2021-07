Xiaomi Keyboard Cover pro tablet vypadá jako klávesnice od Applu

V květnu letošního roku se v zahraničí objevily první indicie o tom, že čínské Xiaomi pracuje hned na trojici výkonných Android tabletů. V té době byly zprávy založeny hlavně na zdrojovém kódu několika systémových aplikací MIUI 12.5, ve kterých se našly odkazy na zařízení s kódovým názvem „nabu“, „enuma“ a „elish“. V průběhu tohoto týdne naopak unikly konkrétní snímky příslušenství, které jako by z oka vypadlo klávesnici Apple Magic Keyboard.

Obrázky pochází z výpisu certifikace na webu China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Díky tomu máme velmi dobrou představu o tom, jak vlastně bude příslušenství vypadat. Jak vidíte, příslušenství vypadá velmi podobně jako Magic Keyboard od Applu. Má podobně vypadající zadní kryt a čtvercový výřez na horním panelu pro modul kamery. Ovšem pant nemá plovoucí design a nabízí jen dva úhly náklonu.

Klávesnici také chybí trackpad, naopak má o něco stísněnější rozložení kláves a je vybaven vyhrazeným výřezem pro držení stylusu. Klávesnice se navíc k tabletu nebude připojovat bezdrátově. Místo toho má vlastní konektor zabudovaný přímo ve výřezu pro stylus. V tuto chvíli ale nemůžeme zaručeně potvrdit, že se bude jednat o finální produkt.

Zdroj: xda-developers.com

