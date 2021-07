Spotify nově upozorní na novinky od vašich oblíbených umělců

Zdroj: Dotekomanie.cz

Spotify v poslední době chrlí jednu novinku za druhou. Nejedná se v zásadě o zásadní změny, ale spíše o drobná vylepšení. Novinkou, která by se měla brzy objevit, jsou notifikace nově vydané hudbě od vašich oblíbených umělců.

Notifikace bude k dispozici pro veškerý obsah, který se na Spotify nachází. Kromě hudby jsou zahrnuty i podcasty. O novinkách od vašich oblíbených umělců nově bude informovat ikona zvonečku v horní částí, hned vedle historie přehrávané hudby a sekce nastavení. Notifikace se budou zobrazovat v reálném čase a s modrou tečkou nad ikonou zvonečku.

Sekce „Co je nového“ je podobná stávajícím sekcím Release Radar a Discovery Weekly. Obě sekce zobrazují nový obsah, který si následně můžeme přidat do knihovny. Nová sekce „Co je nového“ by na rozdíl od nich ale měla mít své vlastní rozhraní a komplexnější charakter. Novinka by se měla objevit v následujících týdnech a bude dostupná jak pro Android, tak pro iOS.

