Spotify a Giphy podporují GIF s hudbou

Už jste někdy viděli GIF vytvořený z nějaké skladby a v hlavě jste si samotnou píseň přehrávali? Tak právě možná pro vás bude novinka od Giphy a Spotify naprosto ušitá na míru. Právě tyto dvě služby se spojily, aby společně nabídly GIF soundtrack. V aplikaci Giphy tak budete moci najít GIF a jedním tlačítkem si jej poslechnete na Spotify.

Již nyní několik umělců tuto funkci poskytuje, například jde o Doja Cat, The Weeknd a Nicki Minaj. Najdete ji na webu i v mobilní aplikaci Giphy.

Novinka může být užitečná i pro samotné umělce, kteří budou moci sdílet pouze GIF se zvukem a tím rychle namlsat své fanoušky.

Zdroj: engadget.com



Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!