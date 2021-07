Na našem web vám přinášíme pravidelně skvělé nabídky na produkty od společnosti Microsoft, díky kterým můžete dopřát svém počítači, nebo notebooku, skvělý software. Není tomu jinak ani tentokrát. V nabídce jsou skvělé slevy nejen na Windows 10, ale také na další software, který zvýší vaší produktivitu.

Letní slevy na produkty Microsoft pouze na Godeal24.com

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale blíží se čas, kdy se vrátíme nejen do našich kanceláří, ale opět naskočíme do pracovního procesu a naše ratolesti se navrátí do školy. Abychom si zachovali vysokou míru produktivity a měli k dispozici vždy moderní a aktuální software, přinášíme vám, ve spolupráci s internetovým obchodem Godeal24, skvělé slevy na širokou škálu produktů Microsoft. Stačí si vybrat, kliknout na odkaz, případně zadat slevový kód a licence pro vámi vybraný software s nejlepší cenou, je váš.

Windows 10 a Office 2016 za nejnižší cenu

Vybrané produkty Microsoft se slevou 50 %, při nákupu zadejte kupón : SGO50

Extra sleva 60 % na kombinované balíčky, při nákupu zadejte kupón: SGO60

Vybraný software za nejlepší cenu, který vám zlepší práci s vaším počítačem, nebo notebookem

V nabídce je opravdu z čeho vybírat. Pokud vás nějaký produkt zaujal, neváhejte a využijte skvělých slev až 60 %. Nabídka je časově omezená. V případě, že byste měli při nákupu jakýkoliv problém, nebo jste jen chtěli položit dotaz prodejci, neváhejte tak učinit a kontaktujte podporu internetového obchodu Godeal24 na emailové adrese: service@godeal24.com.



Domů » Články » Letní slevy na produkty Microsoft v plném proudu, získejte Windows 10 za skvělou cenu 205 Kč! [sponzorovaný článek]

reklama reklama