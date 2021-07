Představena nová sluchátka OnePlus Buds Pro

OnePlus Buds Pro; Zdroj: OnePlus

Dnes společnost OnePlus představila nového zástupce střední třídy, model Nord2. Kromě toho jsme se také dočkali bezdrátových sluchátek OnePlus Buds Pro.

OnePlus Nord2 oficiálně, tentokrát s Dimensity

OnePlus Buds Pro

Nová bezdrátová sluchátka mají nabídnout nejlepší vlastnosti z celé řady, co aktuálně společnost nabízí. Společnost se u nich chlubí chytrým potlačením okolního hluku. Zvládnou až 40 dB. Samozřejmě to má vliv i na baterii, respektive výdrž na jedno nabití. Samotná sluchátka zvládnout s potlačením hluku reprodukovat zvuk až 5 hodin, bez potlačení je to 7 hodin. V případě kombinace s nabíjením z krabičky je celková doba 38 hodin bez ANC (potlačení hluku), nebo 28 hodin s aktivní funkcí.

O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.2, přičemž samotné zpoždění zvuku ze zařízení je pouze 96 ms. Sluchátka jsou certifikovaná IP55, takže je můžete vzít i do deště. OnePlus Buds Pro nabízí personalizované nastavení, Zen Mode Air nebo Dolby Atmos. Samotnou krabičku můžete rychle dobíjet přes USB C, případně zvládne i bezdrátové nabíjení. Mezi podporovanými kodeky jsou SBC, AAC a LHDC.

K dispozici jsou ve dvou barvách, přičemž cena byla nastavena na 149 eur, tedy cca 3 820 Kč.

Zdroj: Tisková konference

reklama reklama