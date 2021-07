Microsoft Surface Duo 2 přinese vylepšený fotoaparát a moderní hardware

Surface Duo; Zdroj: Microsoft

Když Microsoft představil své skládací zařízení Surface na sklonku minulého roku, nebylo to zrovna velké terno. Zařízení dostalo poměrně zastaralý hardware, nekvalitní přední fotoaparát a postrádalo například NFC, 5G a to vše podtrhla vysoká cenovka. Nástupce Surface Duo 2 by měl skóre vylepšit.

Microsoft Surface Duo 2 ve znamení změn k lepšímu

Podle úniků, které se objevily na internetu, by Surface Duo 2 měl přinést zásadní změny v oblasti fotoaparátu. Předchůdce totiž disponoval pouze předním fotoaparátem, který navíc nebyl kvalitní. Nástupce by měl být dle fotografií vybaven fotoaparátem se třemi senzory umístěným na zadní straně těla. Mělo by se jednat o sestavu standardního senzoru, teleobjektivu a ultraširokého senzoru.

Surface Duo 2 by měl do výbavy dostat také moderní čipset Qualcomm Snapdragon 888 s podporu moderní 5G sítě a NFC. Změny by také měla doznat čtečka otisku prstů, která by měla být integrovaná do tlačítka napájení. Více toho z fotografií a dostupných informací není známo.

Microsoft plánuje uvést Surface Duo 2 tento rok na podzim. Mluví se o září nebo říjnu. Známá není zatím ani cena, ale doufáme, že bude o poznání rozumnější, než s jakou přišla první verze.

