Samsung připravuje vylepšený Galaxy A52s

Podpořit rozmach sítí 5. generace se rozhodla společnost Samsung, která v těchto dnech finalizuje dalšího zástupce do svých řad. Dřívější spekulace hovořily o neznámém modelu s kódovým označením SM-A528 a právě ten byl dnes zařazen do databáze známého benchmarku Geekbench. Jihokorejský gigant by ho měl nasměrovat do populární série Galaxy A.

Lepší ve všech směrech

Zařízení pravděpodobně dorazí na prodejní pulty jako Galaxy A52s 5G a mezi telefony ze skupiny Galaxy A5x údajně nabídne nejlepší parametry. Vše počínaje výkonnějším procesorem, který například v provedeném testu u Geekbench nebyl výsledkově příliš daleko od prémiových Galaxy S21. Novinku má přímo pohánět čipová sada Snapdragon 778G od Qualcommu s grafickým čipem Adreno 642L, modemem Snapdragon X53 nebo podporou standardu Wi-Fi 6E.

Dále je potvrzena operační paměť RAM o velikosti 8 GB, kterou může ještě doplnit menší 6GB varianta ve spojení s 64GB úložištěm. Naopak vyšší konfiguraci by určitě slušeno alespoň 128GB interní úložiště. Změnu si vyslouží také objektivy u zadního fotoaparátu a uvnitř poběží operační systém Android 11 pod vlastní nadstavbou One UI. Nakonec z barevných variant se očekávají minimálně tři verze – bílá, černá, světle zelená.

