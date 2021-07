iOS 14.7 přináší podporu powerbanky MagSafe

Společnost Apple po delším testovacím období zveřejnila další verzi operačního systému iOS. Tentokrát jde již o verzi iOS 14.7. Ta mimo opravy chyb a vylepšení výkonu přináší podporu powerbanky MagSafe pro iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Novinek je ale více.

Nově je teď možné spravovat časovače v HomePodu přímo z aplikace Domácnost. V aplikacích, jako jsou Počasí a Mapy, jsou nyní k dispozici informace o kvalitě ovzduší pro Kanadu, Francii, Itálii, Nizozemsko, Jižní Koreu a Španělsko.

Dále si v knihovně podcastů můžete vybrat, zda chcete zobrazit všechny pořady, nebo jen sledované pořady. Drobné změny se dočkala také aplikace Hudba, v ní chyběla v nabídce volba Sdílet playlist. Apple také zjistil, že ve starší verzi u souborů s bezztrátovým zvukem Dolby Atmos a Apple Music docházelo k neočekávanému zastavování přehrávání, iOS 14.7 problém opravuje.

Uživatelé si také stěžovali, že po restartu některých modelů iPhonu 11 v některých případech zmizela zpráva o výměně baterie. I tato chyba byla opravena. Jelikož každá nová verze přináší také bezpečnostní záplaty, doporučujeme vám si iOS 14.7 do svého zařízení brzy nainstalovat.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!