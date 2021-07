Společnost Qualcomm představila novou čipovou sadu Snapdragon 888 Plus a několik výrobců smartphonů se již zavázalo k použití této nové platformy. Jedním z výrobců, který představí smartphone s SD888+, je Honor.

Prezidentka produktové řady společnosti Honor, Fang Fei, uvedla, že se nová čipová sada objeví v nadcházející řadě Magic 3. Pokračovala slovy, že „špičkový výkon nové platformy a další možnosti umělé inteligence nám umožní vytvořit mobilní zážitek, který splní potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů.“

Navíc pro Honor jde o velký krok dopředu, protože aby si dokázala společnost zachovat přízeň amerických společností a hlavně americké vlády, musela se odtrhnout od Huawei. Jako samostatná značka může nyní používat produkty s americkými kořeny, jako je právě Snapdragon 888 Plus.

Lze s jistotou říci, že nadcházející řada Honor Magic 3 bude skutečným vlajkovým modelem a přinese ještě větší konkurenceschopnost již tak divokému a velkému trhu vysoce výkonných mobilních telefonů.

Zdroj: gsmarena.com

Honor potvrdil Magic 3, nabídne Snapdragon 888 Plus

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!