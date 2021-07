Lenovo Yoga 13 a Yoga 11 oficiálně představeny

Lenovo představilo na MWC 2021 pět nových tabletů – tři spadající do nižší třídy, dva Yoga tablety pro náročnější. Mezi levnější varianty patří Tab M7, Tab M8 a P11 Plus.

Yoga Tab 13 je stejný tablet, který byl představen minulý měsíc v Číně pod názvem Yoga Pad Pro. Lenovo tedy pouze upravilo název pro mezinárodní trh a uvádí jej na trh i spolu s menší verzí Yoga Tab 11. Oba disponují držákem, který slouží jako stojánek.

Yoga Tab 13 je vybaven procesorem Snapdragon 870 a disponuje operační pamětí 8 GB. Pro soukromá data je připraveno vnitřní 128/256GB úložiště. Nabízí se 13palcový displej LTPS s technologií Dolby Vision a obnovovací frekvencí 60 Hz. K dispozici jsou také čtyři reproduktory JBL, Dolby Atmos a tři mikrofony.

Zdroj: Lenovo

Yoga Tab 13 má podporu pro vstup HDMI, díky čemuž jej můžete připojit k externímu displeji. Tato funkce není k dispozici u menšího modelu Tab 11, který je mimo jiné vybaven Helio G90T.

Zdroj: Lenovo

Yoga Tab 11 má 11palcový TDDI LCD displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a Dolby Vision. K dispozici je 4 nebo 8GB RAM a 128/256GB vnitřní úložiště. Máme zde také čtyři reproduktory JBL a Dolby Atmos. YOGA Tab 13 má kapacitu baterie 10 000 mAh a podporuje rychlé 30W nabíjení, zatímco YOGA Tab 11 má baterii 7500 mAh a podporuje rychlé 20W nabíjení. Oba modely mají předinstalovaný Android 11 a přicházejí s Google Entertainment Space a Google Kids Space.

Cena Yoga Tab 13 je stanovena na 799 EUR a začne se prodávat tento měsíc. Yoga Tab 11 bude v prodeji za 349 EUR a bude k dispozici příští měsíc. Oba tablety podporují Lenovo Precision Pen 2.

Zdroj: gizmochina.com

