Galaxy M52 5G brzy v Evropě, nabídnout může Snapdragon 778G

V průběhu minulého týdne byl pro indický trh představen nový Samsung Galaxy M32. Před Galaxy M32 byl také uveden model M12 s 6 000mAh baterií a 90Hz displejem. Nyní se objevil další model, konkrétně Galaxy M52 byl spatřen v aplikaci Geekbench.

Galaxy M52

Podle dostupných informací právě z této aplikace se zdá, že budoucí model poběží na prémiovém Snapdragon procesoru, který by měl být schopen nabídnout 5G připojení. Samsung Galaxy M52 5G by měl být k dispozici pro evropský trh. Nabízeny pak mohou být tři barevné varianty. Srdcem telefonu by se měl stát procesor Snapdragon 778G, který není tak prémiový jako S888, zato je téměř stejně výkonný.

Jak již název smartphonu napovídá, půjde o 5G zařízení. Následovat bude Galaxy M32, který bude také k dispozici pro evropský trh. Nicméně, M52 model má nabídnout lepší zadní 64Mpx a přední 32Mpx fotoaparát. Dále můžeme očekávat 90Hz displej nebo baterii s kapacitou 7 000 mAh. V současnosti toho ale o budoucí novince příliš nevíme.

