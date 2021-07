Galaxy Buds 2 se ukazují na přesvědčivých renderech

Očekává se, že nová bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds 2 dorazí někdy v průběhu letošního srpna, alespoň takové zprávy kolují v zahraničí. Tento model nahradí stávající Galaxy Buds+, původně se mělo za to, že nahradí Buds Pro nebo Buds Live.

Na internetu se dokonce objevily první rendery zachycující údajně finální design. Podle 91Mobiles bude cena Buds 2 mezi 149 a 169 dolary. Galaxy Buds 2 bude mít mírně odlišný design ve srovnání s původním Galaxy Buds +, ale k drastickým změnám nedojde. Sluchátka nabídnou dva mikrofony, u nichž se očekává další zlepšení funkce potlačení šumu. Konce sluchátek budou vyrobeny z gumy, aby lépe seděly v uších a hlavně umožňovaly pasivní potlačení hluku.

Každé jednotlivé sluchátko bude mít baterii s kapacitou 60 mAh a dobíjecí pouzdro bude podporovat 2,5W nabíjení. Sluchátka mají být v prodeji v černé, bílé, fialové a zelené barvě. K představení má dojít v srpnu, kdy Samsung mimo jiné představí Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch Active 4.

Zdroj: pocketnow.com

