TikTok brzy nabídne tříminutový obsah

Kdybych měl charakteristikovat službu TikTok jedním slovem, napadla by mě „stručnost“. Videa uložená na TikToku jsou dlouhá maximálně jednu minutu. Koncem loňského roku však platforma začala umožňovat omezenému počtu tvůrců testovat možnost nahrávání obsahu v délce až tří minut.

A právě tato novinka půjde oficiálně do světa. TikTok totiž oznámil, že v příštím několika týdnech zavede tříminutová videa pro všechny uživatele. Tvůrci tak budou mít příležitost sdílet například tříminutovou rekapitulaci oblíbeného Marvel filmu nebo detailnější ukázku vaření.

Uživatelé budou vědět, že k této novince mají přístup ve chvíli, kdy dostanou oznámení. Navíc se jedná o nejnovější a největší aktualizaci, která na TikTok dorazí za posledních měsíců. V dubnu společnost představila automatické generování titulků pro videa.

Zdroj: neowin.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!