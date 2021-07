M2 čip už brzy v kompletně přepracovaném MacBooku Air

Zdroj: MacRumors

Apple pomalu a jistě připravil své Macy, a dokonce také iPady na nový procesor M1, který je postaven na ARM architektuře. Ačkoliv nabízí M1 čip velké benefity oproti Intel procesorům, stále má své limity. Proto Apple chystá druhou generaci M2, která se poprvé má objevit u přepracovaného MacBooku Air v první polovině příštího roku.

M2 poprvé v první polovině 2022

S touto informací přišel Dylandkt, jenž na Twitteru prohlásil, že nový MacBook Air bude představen už v první polovině roku 2022. Hlavní novinkou bude bezesporu M2 procesor, přičemž k dispozici má být také více barev. Naopak dlouho spekulovaný M1X čip má být údajně vyhrazen pouze pro špičkové Macy – MacBook Pro a výkonnější model iMac.

Co se týká designu, nejde v případě modelu Air o žádnou novinku. Již dříve Jon Prosser uvedl, že nová generace MacBooku Air bude nabízet kompletní redesign, řadu nových barevných možností podobných iMacu M1 a čip M2. Dává smysl, pokud by byl představen čip M2 a M1X. M2 by se zařadil do nižší třídy, zatímco M1X by se soustředil na náročnější uživatele.

