Zdroj: Gizmochina

Nejnovější zahraniční zpráva odhalila, že bezdrátová nabíjecí cívka u připravovaného iPhone 13 může být o něco větší než u současné generace. Je také možné, že tato změna může přinést i podporu pro reverzní bezdrátové nabíjení.

iPhone 13

Podle populárního leakera Maxe Weinbacha plánuje cupertinská společnost umístění větší fyzické bezdrátové nabíjecí cívky na zadní straně. To by zase znamenalo zvětšení povrchové plochy bezdrátového nabíjení. Dříve leaker také hlásil, že nadcházející iPhone 13 bude obsahovat také silnějšími MagSafe magnety. To by mohlo být právě kvůli větší velikosti cívky.

Weinbach dále dodal, že bychom se mohli dočkat i podpory reverzního bezdrátového nabíjení. Díky této technologii mohou uživatelé nabíjet zařízení, která podporují bezdrátové nabíjení. Takže přímo ze svého iPhone 13 byste například mohli bezdrátově nabíjet AirPods Pro, jednoduše byste sluchátka umístili na zadní stranu smartphonu. Není samozřejmě 100% jisté, zda Apple opravdu novinky nasadí. Přinejmenším jde ale o zajímavé informace.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » iPhone 13 s reverzním bezdrátovým nabíjením a větší cívkou

reklama reklama