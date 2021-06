Vivo X60t Pro Plus je další verze top modelu

Vivo X60t Pro Plus; Zdroj: Vivo

Vivo se pomalinku dostává na další trhy, včetně toho českého. Ve své nabídce má poměrně zajímavé modely, ale pokud jde o top modelovou řadu, tak zde není jen jeden model, ani dva, ale rovnou několik. Z poslední doby můžeme zmínit například Vivo X60 Curved Screen a Vivo X60t. Ve své podstatě jde o mírně modifikovaný původní model, ale dnes zde máme ještě jednu novinku do počtu, a poměrně zbytečnou.

Jen jedna drobná změna

Jednotlivé iterace vždy nabídly poměrně opodstatněné modifikace, ale novinka Vivo X60t Pro Plus je něco jiného. Tentokrát by jen oko experta dokázalo asi zjistit, co se změnilo v porovnání s původním smartphonem Vivo X60 Pro Plus. Oba smartphony jsou takřka identické, jen v jedné specifikaci se liší.

Foťák na zadní straně s optickým zoomem má místo 32MPx senzoru 12MPx. Dle dostupných informací se má jednat Sony IMX663, který je o něco menší, ale na druhou stranu nabízí lepší světelnost. Více změn se neodehrálo, tedy pokud nepočítáme cenu. V domovské Číně klesla o 500 juanů, což je v přepočtu přibližně 1600 Kč. Vivo X60t Pro Plus tak vychází na 4500 juanů, tedy cca 15 000 Kč. Je otázkou, jestli tento model zamíří na český trh.

Specifikace Vivo X60t Pro Plus

displej: 6,56 palců, 2376×1080 pixelů (Full HD+), 19.8:9, E3, AMOLED, 120Hz, zakřivený, HDR10+

procesor: Snapdragon 888

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB / 256GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1

Android 11 + OriginOS 1.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS+EIS 48 MPx, 114°, OIS 12 MPx, ekvivalent 50mm, 2x optický zoom 8 MPx, f/3.4, 5x optický přední – 32 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio

rozměry: 158,59 × 73,35 × 9,1 mm, 190 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4200 mAh + 55W nabíjení

Zdroj: gsmarena.com



