Samsung si zřejmě pospíšil s aktualizacemi na Android 12

Zdroj: Samsung

Největším problémem systému Android je rozhodně roztříštěnost, která je způsobena výrobci mobilních telefonů. Ti si totiž systém upravují po svém a přidávají změny a funkce navíc. To zpomaluje aktualizace a jejich dostupnost, jelikož každá taková verze prochází testováním a schvalováním. Lze ale pozorovat, že někteří výrobci vylepšili systém aktualizací, což je vidět u Samsungu. Ten navíc asi urychlí vývoj a dostupnost nadcházející verze Androidu.

Android 12 již příští měsíc?

V tuto chvíli Samsung neposkytl jakékoliv informace ohledně aktualizací na Android 12, ale díky @UniverseIce se dozvídáme některé náznaky, co se bude dít. Dle dostupných informací nevzniká nadstavba One UI 3.5, kterou Samsung nasazuje do svých Android zařízení. Dle všeho se dočkáme One UI 3.1.1 s uvedením ohebného tabletu Galaxy Z Fold 3. Pravděpodobně bude obsahovat jen nejnutnější úpravy se zacílením na nová zařízení.

@UniverseIce ale také poskytl informaci, že samotné testování One UI 4.0 postaveném na Androidu 12 začne již příští měsíc. Konkrétně bude nová verze dostupná pro aktuální sérii Galaxy S. Vzhledem k tomu, že Samsung začíná poměrně brzy, tedy v době, kdy je Android 12 stále ve vývoji, asi začnou aktualizace vybraných modelů skoro současně s uvedením stabilní čisté verze Androidu 12.

Google představil nový Wear OS, přidává se Samsung

Ve své podstatě by se nejednalo o nic zvláštního, jelikož Samsung už nejednou zveřejnil bezpečnostní aktualizaci dříve než Google. Navíc s ním spolupracuje na systému Wear OS pro chytré hodinky. Možná se tímto tempem Samsung zcela zbaví dřívější pověsti, kdy aktualizace systému byly jen a výhradně pro top modely, a ještě se zpožděním. Již nyní lze pozorovat, že se mu daří aktualizovat mnoho modelů na Android 11, a to v seznamu najdete i zařízení s nižších cenových kategorií.

Zdroj: sammobile.com



