Samsung spustil hromadnou výrobu Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

Začátkem tohoto měsíce internetem proletěla informace o tom, že Samsung Galaxy Z Fold 3 vstoupil do procesu masové výroby. To byla skvělá zpráva, protože bylo ihned jasné, že nový skládací telefon klepe pomalu a jistě na dveře. Ovšem kromě této zprávy jsme se nyní dozvěděli, že Samsung začal hromadně vyrábět také Galaxy Z Flip 3.

Společnost Samsung si měla objednat výrobu 50 000-70 000 kusů Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3 denně. Hlavním plánem jihokorejského technologického giganta je vyrobit dohromady sedm milionů kusů obou zařízení. Tento počet chce mít připravený včas ještě před uvedením na trh.

Samsung samozřejmě prozatím žádné bližší informace o těchto dvou modelech nezveřejnil. Ovšem víme, kdy budou telefony představeny – 3. srpna letošního roku, přičemž uvedení na trh je údajně stanoveno na 27. srpna.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!