ZTE chytá nový model Axon 30 s UD fotoaparátem

V prĹŻbÄ›hu minulĂ©ho tĂ˝dne ÄŤĂ­nskĂ˝ vĂ˝robce displejĹŻ Visionnox poodhalil svou druhou generaci UD fotoaparátu, která by se poprvĂ© mÄ›la objevit na modelu ZTE Axon 30. UD je zkratka pro under-display, ÄŤili se jedná o kameru, která je umĂ­stÄ›na pod displejem. Leaker Digital Chat Station naznaÄŤuje, Ĺľe telefon by mohl bĂ˝t pĹ™edstaven uĹľ 22. ÄŤervence.Â

Začátkem letošnĂ­ho roku spoleÄŤnost ZTE uvedla na trh dva modely Axon 30 Pro a Axon 30 Ultra. Telefony byly vybaveny displeji s výřezem. Podle dostupnĂ˝ch informacĂ­ je spoleÄŤnost pĹ™ipravena pĹ™edstavit svĹŻj novĂ˝ kousek s displejem Visionnox InV see Pro. Ten by mÄ›l nabĂ­dnout novĂ© a vylepšenĂ© uspořádánĂ­ pixelĹŻ pro lepší jasnost.Â

Zdroj: gsmarena.com

