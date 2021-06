Realme X9 a X9 Pro: Snadpragon 778G a 870 ve výbavě?

Realme je poměrně mladou značkou na trhu s mobilními telefony. Modely, které ale představuje, jsou rozhodně zajímavé, ať už z pohledu jejich parametrů, ale i vzhledu.

Realme X9 a X9 Pro: termín vydání se již blíží

Realme X7 byl v Číně představen vloni na podzim. Letos na počátku roku přišly první informace o možných nástupcích – modelech Realme X9 a X9 Pro. Realme X9 by měl přinést výkonný procesor Snapdragon 778G. Tento procesor byl představen letos na jaře a jako první ho pravděpodobně nasadí právě Realme. X9 by měl být dále vybaven displejem se zobrazovací frekvencí 120 Hz. Displej by měl také nabídnout zakřivené hrany. Výkonnější a pravděpodobně lépe vybavený model X9 Pro pak bude vybaven procesorem Snapdragon 870 SoC. Cenovka X9 by se měla pohybovat zhruba kolem 312-390 amerických dolarů, což v přepočtu činí zhruba 6 500-8 200 Kč. Model X9 Pro by pak měl přijít s cenou 390-468 amerických dolarů, což v přepočtu činí zhruba 8 200-9 800 Kč.

N stránkách čínského certifikačního úřadu TENAA se také objevil úplně nový model Realme s označením RMX3366. Informace odhalují, že by měl být telefon vybaven 6,5palcovým OLED displejem s FULL HD+ rozlišením, baterií 4 500 mAH a operačním systémem Android 11. Jeho rozměry jsou 159,9 x 72,5 mm a šířka je 8 mm. Bližší informace o tomto telefonu zatím v tuto chvíli nemáme.

Zdroj: gizmochina.com



