Zdroj: Dotekomanie.cz

Již nějakou delší dobu víme, že WhatsApp pracuje na nové možnosti bezpečného zálohování. Stejně jako samotné konverzace, budou i zálohy velmi brzy chráněny šifrováním typu end-to-end. To by v praxi mělo výrazně snížit riziko, že se zálohované zprávy a média dostanou do rukou třetích stran.

WhatsApp zřejmě brzy zavede ověřování účtu pomocí telefonického hovoru

WhatsApp

Jak budou implementovány šifrované zálohy typu end-to-end v mobilní aplikaci WhatsApp, už nějakou chvíli víme. Možnosti implementace byly spatřeny hned několika v beta verzích a nejnovější verze aplikace poskytuje ještě více informací.

Nejnovější beta verze aplikace WhatsApp pro operační systém Android odhalila hned několik novinek. Služba brzy nabídne uživatelům možnost zobrazit šifrovací klíč, který byl použit k ochraně jejich záloh. Při ukládání záloh na Disk Google použije WhatsApp k šifrování hexadecimální klíč. Jedná se o poměrně standardní způsob formátování šifrovacích klíčů a v případě WhatsAppu budou klíče dlouhé 64 znaků.

Aplikace dále uživatelům připomene, že klíče jsou tvořeny číslicemi a malými písmeny. Pokud patříte mezi iOS uživatele, nezoufejte. Společnost takřka vždy přenese Android funkce na iOS, tudíž je jasné, že se zálohy objeví i zde.

Zdroje: wabetainfo.com, techradar.com



Domů » Články » WhatsApp brzy přinese šifrované zálohy typu end-to-end

reklama reklama