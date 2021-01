Realme X9 Pro přijde s nejnovějším procesorem od Mediateku

realme X7 Pro; Zdroj: Realme

Společnost Realme patří mezi ty mladší na současném trhu a jde vidět, že se snaží představit zajímavé modely. Například nedávno jsme se dočkali smartphonů Realme V15 5G, Realme 7i a Realme 7 5G. V dohledné době se rodina mobilů rozroste o Realme X9 Pro.

Dimensity 1200 v hlavní roli

O Realme X9 Pro jsme zachytili již několik informací, které nasvědčovaly, že mobil přijde s nejnovějším procesorem od společnosti Mediate. Dnes jsme dostali oficiální informaci od společnosti, že se chystá model s nejnovějším procesorem Dimensity 1200, který byl dnes představen. Soudíme, že se tedy jedná o model Realme X9 Pro.

„Jako popularizátor sítí páté generace jsme se zavázali přinést 5G smartphony s trendy designem a silným výkonem uživatelům po celém světě. V roce 2021 realme proto uvede jako jeden z prvních smartphone, který bude vybaven nejnovější generací 5G mobilního čipu Dimensity od společnosti MediaTek, s níž dlouhou dobu úzce spolupracujeme,“ říká zakladatel a CEO realme Sky Li.

Smartphone bz m2l disponovat 6,4palcovým displejem s Full HD+ rozlišením. Nabídne se 120Hz obnovovací frekvence a mělo by se jednat o OLED panel. S největší pravděpodobností bude mít zabudovanou čtečku otisků prstů. Hlavní foťák bude mít k dispozici 108MPx senzor, přičemž na zádech budou ještě dva 13MPx senzory, jeden pro ultra široké focení a druhý se zoomem.

Operační paměť by měla nabídnout až 12 GB typu LPDDR5 a úložiště by mohlo být ve velikostech 128 a 256 GB. Baterie bude mít kapacitu 4500 mAh s podporou 65W nabíjení. Více informací o chystaném modelu nevíme, ale zřejmě se co nevidět představí. Odhadujeme, že se novinka objeví následně i na českém trhu.

Zdroj: gizmochina.com



