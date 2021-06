Apple vám „dovolí“ zůstat na iOS 14, přesto budete čerpat benefity

Poprvé v historii Apple uživatelům umožní zůstat na předchozím operačním systému, ačkoliv představil nové iOS 15. Uživatelé budou mít možnost zůstat na iOS 14 a i přesto budou dostávat důležité bezpečnostní aktualizace, případně budou moci aktualizovat na iOS 15 a získají tím všechny výhody systému.

iOS má vždy vysokou míru přijetí mezi uživateli, ale některé skupiny upřednostňují neprovádět aktualizaci hned. Díky tomuto kroku mohou uživatelé zůstat na současné verzi a i přesto čerpat určité výhody iOS 15, jako jsou opravy chyb nebo bezpečnostní záplaty.

Apple dříve vydával pro starší systémy bezpečnostní záplaty, ale šlo o zařízení, která nemohla aktualizovat na nejnovější verzi. Pokud jste však vlastnili novější produkt, pro získání bezpečnostní aktualizace jste si museli stáhnout nejnovější iOS.

Tohle bylo pro spoustu uživatelů a podniků frustrující problém. Apple tedy reagoval na ohlasy svých uživatelů a zkrátka umožňuje vybrat si mezi iOS 15 a iOS 14. Pravděpodobně ale v uričtém okamžiku bude Apple vyžadovat, aby všichni uživatelé migrovali na iOS 15. Zřejmě k tomu dojde příští rok, kdy bude vydáno iOS 16.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!